《云顶之弈》9.16版本狂野换形恶魔阵容怎么玩 阵容玩法详解指南

2019-08-27 17:49:57 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在云顶之弈上线后大家也是在搭配不同的阵容，那么9.16版本狂野换形恶魔阵容怎么玩呢？很多小伙伴们都不是很清楚，要是你不知道怎么玩，这里就是关于9.16版本狂野换形恶魔阵容的攻略，希望能够帮到大家。

9.16版本狂野换形恶魔阵容

前期狂野换形卖血打工。

说下装备寡妇大天使冰心科技枪蜘蛛狂徒绿叉(看情况)幽梦韦鲁斯鬼书(看情况不过这个版本估计肯定要)悠米。ps：有次还从先锋上胡了个帽子美滋滋，纳尔一般我都挂个灵风。

这阵容真的看着海克斯一点没办法啊。

下个版本刺客改版这三刺又要加强咯。

韦鲁斯可以用二星恶魔龙王换的话最好。

对了莫甘娜不用刻意d三星。升等级凑狂野更重要。恶魔配狂野很顶的。

另外胡到很后期的话推荐死歌千珏。