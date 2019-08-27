《记忆重构》游戏怎么玩 游戏玩法心得分享

2019-08-27 17:46:50 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《记忆重构》游戏于2019年8月15日发售，是一款由百恩互娱开发的真人密室逃脱游戏。受到了玩家的好评，那么这款游戏具体应该怎么玩呢？有很多玩家不清楚，这里小编为大家带来《记忆重构》游戏玩法介绍，希望能帮助到大家。

游戏玩法介绍

玩法上游戏是采用真人全景拍摄，游戏所有的内容都是真实场景拍摄制作而成。

游戏采用VR视角，再加上全部真实场景，游戏的代入感还是非常棒的。

玩法上游戏以剧情+解谜为主， 剧情方面属于属于分散式剧情，类似于老滚5里面的书籍，要通过不断搜集才能理清故事里面的内涵，在解谜部分还是比较中规中矩，亮点就是很多谜题都是基于现实物件的，比如什么贩卖机、娃娃机。

里面还有一个街机可以玩，也是挺有趣的。