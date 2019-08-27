《魔兽世界怀旧服》盗贼选择什么好 盗贼种族详情推荐指南

2019-08-27 17:45:25 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

魔兽世界怀旧服中，盗贼附带控制和输出的职业，想必非常多的玩家都会去选择盗贼作为开荒的职业，那么盗贼应该选择什么种族呢？很多小伙伴们都不知道，这边小编给大家带来了魔兽世界怀旧服中盗贼的种族选择攻略，一起来看看吧!

《魔兽世界怀旧服》盗贼种族推荐

魔兽世界怀旧服中可以选择盗贼的种族有人类、矮人、暗夜精灵、侏儒、兽人、亡灵和巨魔。

PVE：

联盟的话，人类的剑系武器专精对于盗贼的输出来说提升还是不错的。

部落的话，兽人狂暴加攻击强度。巨魔狂暴加攻速。都在一定程度上可以提高输出。

PVP：

联盟的话，依靠矮人石像形态解毒和流血，内战很强。侏儒可以解除减速也不错，侏儒小不容易被选中。

部落的话，当然还是亡灵盗贼，亡灵意志打牧师、术士很强力，其次兽人盗贼也还不错。

外观：

暗夜精灵依然是颜值党首选，侏儒盗贼也是另类的选择。部落的话，亡灵是冷酷的代名词，和亡灵职业很契合。

总结：

总体来讲，对于联盟，PVE术士推荐人类，PVP推荐矮人或侏儒。对于部落，PVE推荐兽人或者巨魔，PVP推荐亡灵盗贼。外观党就看自己喜好了。