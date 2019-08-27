魔兽世界怀旧服卡蓝条怎么办 魔兽世界怀旧服卡蓝条怎么解决

2019-08-27 16:41:31 来源：91单机游戏 编辑：十一

魔兽世界怀旧服在今天早上正式上线了，有些玩家出现了卡蓝条的情况，这要怎么办呢?想知道卡蓝条的解决方法的小伙伴赶快来和91小编一起瞧瞧吧!

魔兽世界怀旧服卡蓝条怎么办

第一种是网速问题，你可以通过下载某样小文件(1M)左右测试下网络如何，延迟如何。如果网络无问题，这个就可以排除。

第二种是你使用的插件过多，加载时CPU占用量过高。可以试图关闭一些CPU高的软件(一般是把杀毒的关掉).

第三种是你系统配置问题。如果配置不是太高的话，就在帐号输入界面将配置调到最低。

第四种是你游戏内部问题。建议用wow自带的修复工具修复一下试试。

以上就是小编为大家带来的关于魔兽世界怀旧服卡蓝条解决方法介绍啦!