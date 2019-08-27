LOL峡谷彩蛋大搜查嘘别吓到它在哪 嘘别吓到它位置分享

2019-08-27 16:31:03 来源：91单机游戏 编辑：十一

嘘!别吓到它是LOL峡谷彩蛋大搜查活动中的一个彩蛋，但是很多玩家都不知道在游戏中嘘!别吓到它彩蛋在哪找？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

LOL峡谷彩蛋大搜查嘘别吓到它在哪

在红色方峡谷下路高地附近有一只小青蛙“乔治”，具体位置如图红框，如果你吓到它，他就会跳出召唤师峡谷，即可完成这个彩蛋手机。

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