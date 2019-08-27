逆战8月SVIP福利套餐活动在哪 逆战8月SVIP福利套餐活动地址

2019-08-27 16:26:53 来源：91单机游戏 编辑：十一

逆战和QQSVIP联合推出了一波福利活动，玩家可以自由选择12件奖励兑换，还不知道这个活动的网址小伙伴下面来和91小编一起看看吧。

逆战8月SVIP福利套餐活动在哪

SVIP福利套餐活动网址：点击进入

8月SVIP福利套餐活动时间是8月20日至9月20日，活动期间内玩家通过在活动页面进行SVIP特权的开通来获得福利奖励。该活动只能开通一个月的特权，而且单Q只能开通一次，玩家在开通后可以在两款套餐奖励中选择一款领取，不过是先到先得。

玩家在活动页面开通特权后可以获得两张兑换券，玩家可以使用兑换券进行多款道具兑换，但是需要的兑换券数量不同，其中有一个30天SVIP的奖励，不过需要4张兑换券，不知道玩家们之前活动的兑换券还有没有呢?

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