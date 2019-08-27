魔兽世界怀旧服创建角色失败怎么回事 游戏创建角色教程一览

2019-08-27 11:28:46 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

今天魔兽世界怀旧服游戏已经上线了，但是很多玩家都不知道在游戏中创建角色失败是什么原因？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

关于魔兽怀旧创建角色失败问题的解决方法

1. 由于在正式服没充值月卡造成，这一原因需充值月卡即可。

2. 由于上线人数较多，会出现排队现象。

3. 出现BLZ5900012错误代码，解决问题

去官网游戏管理下面，把魔兽添加试玩就好了 。 可以先登录战网客户端来修改一下安全设置。 也可以重新定位一下wow看行不行。 再就是可以修改一下时间看看行不。 还有一个可能就是被封号了，所以，还是等段时间在登陆试试吧!

进入到魔兽世界的登录页面 左边有一个我的帐号 点进去以后登录你的帐号 页面刷新以后 可以看到有一小串黄色的字 你没有选择如何一款暴雪游戏 往下拉可以看到魔兽世界的那个图标是灰色的 点旁边的加号 就可以激活了

我玩魔兽世界登录游戏时 为什么会出现错误代码

修改会报错的账号文件夹名字。随便改一个。例如1234(注意一定要在退出游戏的情况下)

登陆游戏。会生成一个新的账号文件夹。然后退出游戏

4. 由怀旧服BUG造成，需重启战网客户端，若还不行，重启电脑然后启动战网对游戏进行修复。

魔兽世界怀旧服怎么创建角色

《魔兽世界》经典怀旧服角色名称预订将于北京时间 8 月 13 日(下星期二)早晨 6 点开启。拥有《魔兽世界》游戏时间的玩家的每个账号可以创建至多三个游戏角色，并在《魔兽世界》经典怀旧服于 8 月 27 日全球开放之前预订自己的角色名称。

我们会在本周晚些时候公布服务器名称和类型的详情，让您可以和好友一起开启冒险。如果名称预约/角色创建期间单个服务器涌入了大量的玩家，我们会公布相关的提示，告知您哪些服务器的排队时间可能较长，让您可以选择其它的服务器。此外请注意：您在一个PvP服务器只能创建一个阵营的角色。

《魔兽世界》经典怀旧服正式开放之后，每个《魔兽世界》账号的人物创建规则如下

《魔兽世界》经典怀旧服中每个服务器最多创建 10 个角色。

您在所有的经典怀旧服服务器中共计可创建 50 个角色。

在一个PvP服务器只能创建一个阵营的角色。

如果您在争霸艾泽拉斯创建了 50 个角色，那在《魔兽世界》经典怀旧服还可以再创建 50 个。