魔兽世界怀旧服卡蓝条是怎么回事 游戏卡蓝条解决流程一览

2019-08-27 11:25:10 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

魔兽世界怀旧服已经正式于今日上线了，那么在游戏中卡蓝条是怎么回事？该怎么办呢？很多玩家都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

游戏卡蓝条解决流程一览

由于魔兽世界怀旧服今日上线，很多玩家都在排队，魔兽世界怀旧服服务器出现负载，那么很多玩家会遇到魔兽世界怀旧服卡蓝条的现象。

第一种是网速问题，你可以通过下载某样小文件(1M)左右测试下网络如何，延迟如何。如果网络无问题，这个就可以排除。

第二种是你使用的插件过多，加载时CPU占用量过高。可以试图关闭一些CPU高的软件(一般是把杀毒的关掉).

第三种是你系统配置问题。如果配置不是太高的话，就在帐号输入界面将配置调到最低。

第四种是你游戏内部问题。建议用wow自带的修复工具修复一下试试。