魔兽世界怀旧服排队太慢怎么解决 游戏服务器负载解决教程

2019-08-27 11:20:01 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

大家都知道魔兽世界怀旧服已经正式上线了，相信不少玩家都开始排队了吧，那么在游戏中排队太慢怎么办呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

魔兽世界怀旧服排队卡住不动怎么办?

服务器本身容量就是这么大，不可能要求网易去扩容，毕竟是要钱的，也就是开始的第一天排队比较多一点，大家如果排队太久有下面几个办法。

1、就目前的状态来看，网易估计还会新增一点PVP服务器，大家可以耐心等待一波，适合上班党的做法，记得随时查看最新的消息。

2、只能换服务器了，虽然换服务器，但是不要以为会鬼，毕竟大家都是充了月卡的人，如果是点卡可能还要担心一下，月卡再怎么也会玩上一段时间，上班党看排队太长也会选择人少的服务器，毕竟时间摆在那里，如果你不是上班党的话，也可以换个中负载的服务器，晚上一定人会多起来的。

3、呼朋唤友，叫朋友帮忙排队下，挂机，反正是月卡不怕挂机，叫朋友时不时的动下就好了。

4、某宝上有专门的排队服务，不怕花钱的可以买某宝上的排队

5、上班党可以远程控制你的电脑，家里的电脑不关机。

怀旧服服务器详情

从服务器负载情况来看，哈霍兰(PVP)、布鲁(PVP)、范克瑞斯(PVP)、奥罗(PVP)负载量已达到红线，8月27日怀旧服正式开服后这些服务器的玩家排队时间将会超过10小时。

很多玩家选择拥挤服务器的理由大多是担心人数较小的服务器在之后因为人员流失变成鬼服，自己不能参与团队副本和其他多人活动。不过从实际情况来看，这种担心完全是多余的。目前6个PVP服务器中，仅沙尔图拉、维希度斯2组怀旧服务器负载较低，而事实上还有大量老玩家准备在开服前一天，或是开服当天才充卡加入游戏，届时各大服务器恐怕都逃不过排队的命运。而且官方还提到过如今服务器的容量是2006年的数倍，中等体量的服务器中能容纳的玩家已经比2006年最拥挤的服务器还多。