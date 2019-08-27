云顶之弈9.16怎么玩好运刺客 9.16好运刺客玩法详解

2019-08-27 11:12:07 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问云顶之弈9.16好运刺客怎么玩?有哪些技巧呢？相信不少小伙伴都很好奇吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

云顶之弈9.16好运刺客阵容有3虚空3刺客4斗士2海克斯这些羁绊，所谓好运就是指需要玩家们前期赌运气存钱，在中期狂刷英雄起势。

云顶之弈9.16好运刺客玩法攻略

玩法特点

所谓赌运气就是前期存钱，在石头人环节疯狂刷新。三星英雄可以Carry你的阵容，让你获得很漂亮的连胜纪录，这将有助于你快速提升你的金币总额和经济情况

最终阵容

螳螂、派克、劫、大虫子、挖掘机、蔚、机器人、杰斯

关键英雄

BUFF效果

机器人 1/1 机器人在开始战斗时就有满额的法力值。

虚空 3/3 虚空单位现在造成真实伤害

斗士 4/6 斗士获得额外的600点最大生命值。

忍者 1/4 你的场上恰好拥有1个忍者时，提高该忍者40攻击力&法术强度

海克斯 2/4 在战斗环节开始时，友方队伍发射并引爆一颗脉冲炸弹，来使附近1格敌人的装备暂时失效8秒

刺客 3/6 刺客会获得125%的暴击伤害。

前期要点.

开局尽量大剑或者攻速前期尽量存钱然后到石头人一波刷完拿螳螂卡萨丁挖掘机派克劫其中卡萨丁和挖掘机不用追三然后看劫和螳螂谁先到三星就把装备给谁然后就正常升级人口装备优先级神圣之剑大于火炮大于无尽

前期必备英雄：螳螂、派克、卡萨丁、挖掘机

中期要点

这个阵容五人口是一个强势期因为之前刷过基本上全部两星所以可以先存钱然后到快到6人口的时候刷一波三星螳螂或者三星劫谁先来给谁c都到三星给螳螂c只要有一个三星又是一波锁血期之后慢慢拉到7人口四斗士三刺经济好的情况下上八人口再补个海克斯单位让对面防着刺客的同时还要防止海克斯的禁用装备最后装备优先级神圣之剑大于火炮大于无尽ps：神装螳螂一刀一个贵族的感觉真的太爽了~~~

中期必备英雄：螳螂、派克、卡萨丁、挖掘机、劫