魔兽世界怀旧服怀旧服卡蓝条怎么回事 魔兽世界怀旧服怀旧服卡蓝条解决方式一览

2019-08-27 10:27:40 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界怀旧服卡蓝条要怎么解决呢？相信有些小伙伴还不知道，那么接下来跟小编一起来看看魔兽世界怀旧服卡蓝条的解决办法介绍。

魔兽世界怀旧服怀旧服卡蓝条解决方法

一般卡蓝条只有几种可能。

第一种是网速问题，你可以通过下载某样小文件(1M)左右测试下网络如何，延迟如何。如果网络无问题，这个就可以排除。

第二种是你使用的插件过多，加载时CPU占用量过高。可以试图关闭一些CPU高的软件(一般是把杀毒的关掉).

第三种是你系统配置问题。如果配置不是太高的话，就在帐号输入界面将配置调到最低。

第四种是你游戏内部问题。建议用wow自带的修复工具修复一下试试。