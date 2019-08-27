云顶之弈9.16怎么玩虚空无双流 9.16虚空无双流玩法详情分享

2019-08-27 10:26:55 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

虚空无双流是云顶之弈游戏9.16版本中很多玩家都很喜欢的一个阵容，那么9.16虚空无双流怎么玩?很多玩家都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

云顶之弈9.16虚空无双流玩法攻略

玩法特点

在350%暴击伤害及真实伤害的情况下,其实不仅仅只是C位，就连前排也是很难承受住这种爆发能力。在对付没有鸟盾加持以及主要C位又是脆皮的情况之下，虚空刺是可以非常快速的结束战斗的。特别是现在大多数都是以射手作为C位的阵容

最终阵容

螳螂、卡萨丁、大虫子、劫、派克、寡妇、狮子狗

关键英雄

BUFF效果

虚空 3/3 虚空单位现在造成真实伤害

忍者 1/4 你的场上恰好拥有1个忍者时，提高该忍者40攻击力&法术强度

刺客 3/6 刺客会获得125%的暴击伤害。

前期要点

无脑卖血，拿铲子合幽梦，疯狂贪利息无脑连败，只留螳螂，卡萨丁，挖掘机，劫，派克，其他的视而不见。打石头人评估战力，有时候要提前搜，正常到了打完石头人，狂搜一波，刺客追三优先度：螳螂>卡萨丁>劫>派克

前期必备英雄：卡萨丁、螳螂、挖掘机、劫

中期要点

虚空6刺强大的地方，可以5人口打6人口，6人口打7人口，核心螳螂要到三，如果5人口时，螳螂或卡萨丁都没三，可以存钱转忍刺。

中期必备英雄：卡萨丁、螳螂、挖掘机、劫、派克