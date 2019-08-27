魔兽世界怀旧服服务器连不上怎么办 魔兽世界怀旧服服务器连不上解决方式一览

2019-08-27 10:25:40 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界怀旧服正式上线，魔兽世界怀旧服服务器连不上怎么回事，要怎么解决呢？估计有些小伙伴还不知道，那么下面和小编一起来看看魔兽世界怀旧服服务器断开连接的解决办法。

魔兽世界怀旧服服务器连不上怎么办

你家断网了，上个QQ试试水，要么就是网络延迟太高，WoW断定你这为“无法保证正常游戏”，给你标一个N/A

这可能是您的防火墙造成的，建议您先短暂关闭您的防火墙之后再尝试一下。

也有可能是您的账号有其他玩家正在登录游戏，您可以询问一下您的朋友是否正在使用。

.还可能是由于您的互联网供应商方面的问题，建议您询问一下和您以同种方式上网的、同一个地区(片区)的其他玩家(您需要先确认您的上网方式，比如：ADSL、有线通、FTTB+LAN 等)，如果他们也无法正常连接，那请和您的互联网供应商联系，咨询是否网络故障或是否在做其他技术调试等。

怀旧服经验技巧

升级途中记得冲声望和攒钱

60 年代的骑术+坐骑价格是：小马100G，大马1000G，如果你声望够高的话可以打 8 折，因此冲级的时候尽量去做你的种族所属主城的任务，可以帮你省下一笔钱。

此外， 60 年代做低等级任务(灰色)，获取的声望会大幅减少，请在合适的时间点做任务，避免后期需要大量物资冲声望。