魔兽世界怀旧服PVP服务器和PVE服务器有什么区别 魔兽世界怀旧服PVP服务器和PVE服务器区别对比

2019-08-27 09:32:16 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界怀旧服PVP服务器和PVE服务器哪个好呢？有什么不同，那么下面和小编一起来看看魔兽世界怀旧服PVP服务器和PVE服务器介绍。

一、魔兽世界怀旧服PVP服务器阵营比例是怎么样的?

大概情况大概是4比3开放，也就是说正常可能会是4个PVP服务器以及3个PVE服务器!

二、魔兽世界怀旧服pvp和pve有哪些区别?

PVP服务器和PVE服务器在整体玩法上没有太大的区别，无非就是野外PVP的问题，其实在PVE服务器玩家同样可以进行野外PVP，只不过没有PVP服务器那么激烈，虽然差别不大，但是在怀旧服还是应该选择PVP服务器。

三、魔兽世界怀旧服pvp好还是pve好?

PVP人口总数一直比PVE多不少。PVP是野外可以杀人，PVE野外不能杀人，看自己喜好吧，有利有弊!