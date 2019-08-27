魔兽世界怀旧服怎么赚钱 魔兽世界怀旧服快速赚钱技巧一览

2019-08-27 09:27:10 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界怀旧服要怎么快速赚钱，估计有些小伙伴还不是很清楚。那么下面小编给大家带来了魔兽世界怀旧服赚钱方法介绍。

魔兽世界怀旧服怎么赚钱?

挖矿：在游戏中的所有矿石中，瑟银矿是最值钱的，在挖瑟银矿之时，将有可能挖出奥术水晶，而奥术水晶的价值是非常高的。且风剑的获取是与奥术水晶有直接的关系，而风剑是该版本中的神器，基本上的玩家都想拥有这经典的风剑神器。

采药：由于稀有的药材价格是非常高的，因此采药也是赚钱的方法之一，而且有不少的潜行者为了采药去剃刀副本。由于每一个副本都需要抗性，而自然药水和大量的合剂都是玩家所需求的，药草的需求量也不断上升，而价格自然也就不会低了。

黑莲花：若是玩家拥有双采技能的话，则玩家采矿与采草药就非常方便了。首先围绕这安戈洛走一圈，再到希利苏斯，不过玩家最好是不要去虫洞，由于虫洞的路太绕了，影响工作效率。但若是玩家喜欢也是可以去的，不过小编建议玩家围着地图的边缘走就可以了，要是运气好的话，还将有机会得到黑莲花，而黑莲花是非常值钱的。

千金马：由于千金马的价格是非常昂贵的，因此有不少的法师除了在副本里面之外，就是在祖格尔刷鳄鱼，而且玩家在这里赚钱的速度是非常快的，玩家可以在这刷鳄鱼赚钱买千金马。