英魂之刃曹焱兵怎么获得？英魂之刃与镇魂街联动活动即将开启

云顶之弈贵族羁绊在前期算得上非常强力且好凑的羁绊，那么当小伙伴遇到贵族阵容要怎么选出克制阵容呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。云顶之弈贵族怎么克制贵族最弱的就是中期转型不及时被一波血入，有人看不懂场上局势无脑贵族金克斯，就算你摸到天使，全员一星贵族+一星金克斯永远也是被抬走的命，贵族是吃鸡的

2019-08-27 | 0