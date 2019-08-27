热血战歌创世新灵宠怎么样？热血战歌创世获得方法介绍

2019-08-27 09:20:43 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

热血战歌创世新灵宠怎么样？热血战歌创世新灵宠怎么获得？相信很多小伙伴还不是很清楚，接下来和大家一起分享一下热血战歌创世新灵宠获得方法介绍。

继激萌的万宝盼盼和娇俏的小鹿蓝蓝之后，360《热血战歌创世》又推出全新灵宠——骑士菲菲，作为首个人形灵宠，骑士菲菲不仅拥有二次元的呆萌形象，更拥有比小鹿蓝蓝更强力的属性加成，忠诚的她能够始终陪伴在你左右，在战斗时还会默默为你贡献一份小小的力量哦!

人形灵宠骑士菲菲 俏丽可爱备受瞩目

熟悉360《热血战歌创世》的朋友都知道，游戏里两大镇世之宠必然是万宝盼盼和小鹿蓝蓝，两大宠物加之形象为动物，偶尔调皮起来话痨不断，成为玩家们最宠爱的宝贝。近期新上线的骑士菲菲却彻底打败了二宠建立的江湖地位，由于是首个人形宠物，外形上是可爱的小萝莉风格，一双无辜的大眼睛在对你眨呀眨，娇小的身体还得背负着沉沉的宝箱，不免令人有些心疼，所以很多玩家便冲锋陷阵，成了萝莉的守护使者。

灵宠神技全兼容 触发神饰BOSS刷新概率

不要以为男孩子们只是单纯地看上我们菲菲的颜，在细致了解过菲菲的属性加成后，很多玩家更确信选择菲菲是正确的。骑士菲菲在物理攻击、物理防御、最大生命值方面都要高小鹿蓝蓝一倍之多，不仅如此，骑士菲菲还拥有独家的灵宠神技——触发神饰BOSS刷新概率增加30%，同时更兼容万宝盼盼的拾取掉落物品能力，以及小鹿蓝蓝的拾速提升，完全无敌的状态有木有!

看完全新灵宠骑士菲菲，是不是对她充满了期待?那就赶快来360《热血战歌创世》将你的菲菲带回家，萝莉配大叔，这个feel倍儿棒!