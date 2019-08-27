英雄联盟S9门票多少钱？英雄联盟S9门票售票时间一览

英雄联盟S9门票多少钱？英雄联盟S9门票什么时候开售？相信很多小伙伴还不是很清楚，接下来和大家一起分享一下英雄联盟S9门票售票时间一览，希望对大家有所帮助。
以下是S9票务信息：
2019全球总决赛在何时何地举行?
入围赛阶段：
10月2日至10月5日以及10月7日至10月8日期间在德国柏林的LEC演播室举行
小组赛阶段：
10月12日至10月15日以及10月17日至10月20日期间在德国柏林的Verti 音乐厅举行
四分之一决赛：
10月26日，27日期间在西班牙马德里的维斯塔阿勒格雷宫举行
半决赛：
11月2日，3日期间在西班牙马德里的维斯塔阿勒格雷宫举行
决赛：
11月10日在法国巴黎的雅高酒店竞技场举行
我要如何购买门票?
入围赛的门票将会通过Universe进行发售。
小组赛的门票将会通过Eventim进行发售。
四分之一决赛和半决赛的门票将会通过Ticketmaster Spain进行发售。
决赛的门票将会通过雅高酒店竞技场进行发售。
Ticketmaster Spain、Eventim和雅高酒店竞技场的门票发售支持英语和当地语言。Universe票务网站仅支持英语。
门票什么时候进行发售?
入围赛阶段的门票将会在欧洲中部时间8月30日星期五下午3点进行发售。(北京时间8月30日晚上9点)
小组赛阶段的门票将会在欧洲中部时间8月30日星期五下午3点进行发售。(北京时间8月30日晚上9点)
四分之一决赛和半决赛的门票将会在欧洲中部时间8月30日星期五下午4点进行发售。(北京时间8月30日晚上10点)
决赛的门票将会在欧洲中部时间9月16日星期一下午4点进行发售。(北京时间9月16日晚上10点)
我可以购买多少张门票?
每个比赛日每人最多仅限购买4张门票。
我是否需要注册一个账号才能购买门票?
是的，您需要创建三个票务网站的账号才能购买相应的门票。为了节省时间，我们建议您在门票正式进行销售之前注册并创建一个账号。
门票的价格是多少?
在LEC演播室举行的入围赛阶段：
15.00欧元*(工作日)(约118元人民币。请注意汇率浮动，仅供参考，下同)
20.00欧元*(周末)(约157元人民币)
*可能会收取额外费用
在德国柏林Verti 音乐厅举行的小组赛阶段：
工作日
金票：18.00欧元*(约140元人民币)
银票：15.00欧元*(约118元人民币)
*可能会收取额外费用
周末
金票：30.00欧元*(约235元人民币)
银票：20.00欧元*(约157元人民币)
*可能会收取额外费用
在西班牙马德里维斯塔阿勒格雷宫举行的四分之一决赛(每天2场Bo5比赛)：
白金票：30.00欧元*(约235元人民币)
金票：20.00欧元*(约157元人民币)
银票：15.00欧元*(约118元人民币)
*可能会收取额外费用
在西班牙马德里维斯塔阿勒格雷宫举行的半决赛：
白金票：35.00欧元*(约275元人民币)
金票：25.00欧元*(约196元人民币)
银票：20.00欧元*(约157元人民币)
*可能会收取额外费用
在法国巴黎雅高酒店竞技场举行的决赛：
白金票：80欧元*(约630元人民币)
金票：60欧元*(约470元人民币)
银票：40欧元*(约315元人民币)
*可能会收取额外费用
什么是Priceless体验?
2018全球总决赛期间，万事达卡Mastercard®初次推出了一系列英雄联盟Priceless®体验。为了通过Priceless.com平台继续支持《英雄联盟》社区，Mastercard为2019年全球总决赛同样推出了Priceless体验。关于独家体验的内容以及未来更多优惠，请前往Priceless.com查看：
在贵宾席位和《英雄联盟》职业选手共同观看比赛。
观看由万事达卡赞助的开幕式带妆彩排，并参加第二天的主要活动。
观看英雄联盟全球总决赛决赛，以及拥有和奖杯合影的机会。
Mastercard和Priceless是注册商标，圆圈设计为Mastercard International Incorporated的商标。
现场活动细节
现场的比赛会用哪一种语言来进行解说?
对于在柏林举行的入围赛和小组赛阶段，比赛将会使用英语进行解说。
对于在马德里举行的四分之一决赛和半决赛，比赛将会使用西班牙语进行解说。
对于在巴黎举行的决赛，比赛将会使用法语进行解说。
届时将不会提供广播翻译。
入场观看2019全球总决赛是否有年龄限制?
对于在马德里举行的四分之一决赛和半决赛，所有年龄不满16岁的观众均需要由一位家长或者法定监护人进行陪同。
对于在柏林举行的入围赛和小组赛阶段，所有年龄不满13岁的观众均需要由一位家长或者法定监护人进行陪同。
我还需要了解其它什么内容?
我们会在临近比赛的时候公布一份全面的赛事概述。
完整的比赛日程会在什么时候公布?
我们将会在9月23日举行的全球总决赛分组抽签仪式结束后不久，公布2019全球总决赛的最终日程安排。
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