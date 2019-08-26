CF你的8月专属宝箱活动结束了吗 CF你的8月专属宝箱活动地址

2019-08-26 18:22:19 来源：91单机游戏 编辑：msc

CF在你的八月专属宝箱中玩家们可以免费获得大量奖励，不少玩家还不知道在哪里参与这次活动，下面来和小编一起看卡那边本次活动的参与地址吧。

CF你的8月专属宝箱活动在哪里

CF8月专属宝箱活动网址：点击进入

你的8月专属宝箱活动截止到8月31日，在此之前玩家都是可以在活动页面进行奖励领取，玩家在活动期间可以在活动页面进行随机奖励领取，虽然该随机奖励都是期限的，但是其中也是包括了AK-火麒麟-雷神武器、毁灭、炼狱等人气道具，玩家点击领取后可以随机获得几款奖励。

在活动期间内玩家登陆游戏并进行游戏之后可以在多款道具中随机获得几款，其中更是包括了永久激光毁灭者、永久沙漠之鹰-暗杀者、永久陈龙野-Y、永久M82A1-翔龙和永久凤凰之息。

以上就是小编为大家带来的CF你的8月专属宝箱活动地址最新相关资讯。