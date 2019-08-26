DNFGSD时装好看吗 DNFGSD时装获得技巧分享

2019-08-26 18:18:35 来源：91单机游戏 编辑：msc

DNF的老玩家对于GSD这位鬼剑士的导师都很熟悉了，对于GSD的外观时装也是有不少小伙伴想获得，而在今日的活动中就有可能获得这套时装，想知道怎么获得的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNFGSD时装怎么得

在8月22日维护后到9月5日维护前截止，玩家可以购买昔年之春节装扮袖珍罐，开启后可以从2009年至2017年的新春装扮1部位自选礼盒、新春装扮套装自选礼盒和昔年之春装扮布料中随即获得一种。

毕竟过去了很多年啦，也许很多小伙伴已经快记不得前几年的春节套长什么样子了，接下来我们就一起来回顾一下往年的春节套是什么样子的吧!

2009年的春节套中鬼剑的时装外观就是GSD，所以大家可以通过这个活动来获得GSD导师的时装。

以上就是小编为大家带来的DNFGSD时装获得方法最新相关资讯。