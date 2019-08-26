云顶之弈6换形3法师阵容需要什么棋子 云顶之弈6换形3法师阵容搭配推荐

2019-08-26 18:14:20 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的6换形3法师阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于6换形3法师阵容搭配推荐分享啦!

云顶之弈6换形3法师阵容怎么搭配

阵容选择：龙女，纳尔，豹女，杰斯，蜘蛛，乌鸦，龙王，阿狸，死歌。最终成型站位(阿狸可以换任意2星橙卡).

羁绊分析

换形师：六换形羁绊是我们的主力羁绊，在换形师变形后可以获得120% 的生命值加成，也就是说在施放技能后换形师的血量将达到一个非常恐怖的情况，两星纳尔甚至可以达到将近6000的生命值，而新版本金克斯处理前排的能力非常差，很难处理我们的前排。

法师：三法师羁绊能够提供一定的输出。六换型羁绊坦度足够，但伤害不足，同时龙王阿狸等法师也能和换形师中的龙女，豹女等形成一些小羁绊，补充阵容强度。

龙：双龙羁绊是我们对阵虚空斗法或是两星死歌的保障 ，大家可以其他人的阵容选择是否需要该羁绊，有些时候会有奇效。

阵容核心

纳尔(猫咪，大九头，狂徒)

乌鸦(复活甲，鬼书)

龙王(青龙刀，鬼书)

装备可以随缘给，以上装备仅供参考。

前期：一至两费的换形师比较好抽，而前期豹女和杰斯也具有相当不俗的战斗力，卡牌大师能够提供回蓝，而阿狸则能够和豹女形成双狂野，也是不错的选择。如果前期比较胡的话，那么我们可能5人口时就能形成三换形的阵容;如果没有来换形的话可以先拿贵族骑士打工，万一贵族就胡了呢(手动滑稽)。由于我们不怎么需要装备的加成，所以我们可以在3-1前吃连胜的利息，快速提升人口形成战斗力，也给了我们白嫖乌鸦的可能性。

中期：3-1打完狼后升到六人口，这时候是我们的弱势期，可以适当的搜卡提升战斗力，随后我们需要积累经济，以图提升人口。一费的蜘蛛此时非常的弱，豹女和杰斯的输出此时也已经略显不足，这时候就需要三法师来提供输出了，这时候法师的选择足够广泛，无论什么法师都能够上场，露露能够提供坦度，如果有莫甘娜就可以和蜘蛛形成双恶魔，在前中期也是不错的羁绊，如果有龙王的话就双龙。当然如果火男胡了的话，我们也可以选择恶魔换形师，也是不错的选择。

后期：在保证了战斗力的情况下，就算我们中期无法连胜，也能够保证我们不至于很快被踢走，而血量的劣势能够形成装备上的优势，只要体系成型，我们就能锁血，这时候中期的劣势就完全没有任何问题了。当我们提升到八人口后，如果有猫咪，那么我们就可以八人口成型，接下来就可以看换形师们的表演了。八人口成型阵容如果能升到九人口就加入死歌补强，甚至还有自然之力可以凑四狂野。

运营思路：众所周知，六换型三法是一个成型难度非常高的阵容，与六贵族旗鼓相当，但六贵族在当前版本热度十分之高，相信很多人都有强行六贵族结果事业未成中道崩殂的情况，六换型师同样如此。换形师在前期的过度十分的灵活，需要很强的变通能力。但成型之后我们的阵容就能在肉的一逼的同时伤害还高，同时也不依赖任何装备，让使用海克斯和金克斯玩家的心态发生变化。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈6换形3法师阵容搭配推荐分享啦!