《遗迹：灰烬重生》沙漠地图古代核心怎么获得 沙漠地图古代核心获取技巧详览

2019-08-26 17:59:20 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

遗迹灰烬重生古代核心在哪？有些boss在击杀后会有想应的掉落物，相信很多小伙伴对于古代核心的获得方法还不是很清楚，那么具体怎么操作呢？下面小编就来给大家做一个简单的介绍吧!

沙漠地图古代核心获得方法介绍

这是沙漠的某一个副本关和商人门口的机器人位置在沙漠地图板块，地洞-潜行者巢穴。

老头可以和他对话，可以坐在锅旁边互动，还能买肉干。

把老头弄死旁边的狗会发怒，变成一个叫做大锤的boss，把大锤弄死，有机率获得控制杆，控制杆插在沙漠商人门口bbq摊的瘫痪机器人身上，复苏后打死了掉落古代核心，回基地造自动炮台。