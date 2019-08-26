DNF冒险团怎么改名 冒险团卡bug改名流程

2019-08-26 14:51:05 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF最近冒险团出现了一个BUG，玩家们可以修改冒险团的名字，那么具体要怎么卡这个BUG呢？想必很多小伙伴们都不是很了解吧，那么想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNF冒险团怎么改名

目前冒险团改名BUG还没有被修复，那这次大概都不会被制裁了，好多人改了，应该没什么大问题。普通频道和卢克频道来回切，多试一试这，一遍的话可能不会卡成功的。

但是有的玩家们反应，就是那个每天签到的活动，早上看到有人发帖说改了冒险团名字，然后那个活动重置了。

这是一个bug：看来每个人重置的不一样，哈哈，小编只有那个寻宝机充值了，比较幸运。就是普通频道和卢克频道来回切，卢克频道多换换。

以上就是小编为大家带来的DNF冒险团卡bug改名方法最新相关资讯。