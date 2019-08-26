DNF冒险团修改名字BUG怎么卡 DNF冒险团改名方法介绍

2019-08-26 14:43:20 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF最近冒险团出现了一个可以修改名字的BUG，想必许多小伙伴还不清楚怎么操作吧，今天91小编十一给大家介绍一下冒险团改名BUG，感兴趣的小伙伴一起来瞧瞧吧

DNF冒险团怎么改名

目前冒险团改名BUG还没有被修复，那这次大概都不会被制裁了，好多人改了，应该没什么大问题。普通频道和卢克频道来回切，多试一试这，一遍的话可能不会卡成功的。

但是有的玩家们反应，就是那个每天签到的活动，早上看到有人发帖说改了冒险团名字，然后那个活动重置了。

这是一个bug：看来每个人重置的不一样，哈哈，小编只有那个寻宝机充值了，比较幸运。就是普通频道和卢克频道来回切，卢克频道多换换。

以上就是小编为大家带来的DNF冒险团卡bug改名方法最新相关资讯。