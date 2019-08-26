DNF剑魂无我剑气技能怎么样 DNF剑魂无我剑气属性详解

2019-08-26 14:39:27 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf上线了剑魂的新技能无我剑气，这个技能是不是能大幅度增强剑魂呢？91小编给大家介绍一下剑魂无我剑气技能的相关信息!

DNF剑魂无我剑气技能怎么样

无我剑气下版本职业平衡中剑魂的新增技能，20级被动，5级精通，15级上限，技能效果是每级增加2%的基本攻击力和技能攻击力，也就是说精通后加10%技能攻击力，最多能加30%。

要达成30%的完美提升，会有些困难，3个节日宝珠，2个白金徽章，加上称号宠物时装光环的固定4级也才14级，还需要从装备上再找1级才行。

3个宝珠+2个徽章的要求对于大多数人来说还是比较难达成的，不过固定4级外加一两个宝珠还是比较容易的，所以说30%做不到20%还是可以的，而20%的全技能攻击力加成已经是一个很大的加强了，足以让他从25吊机上升到一线以上的职业。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于DNF剑魂无我剑气技能介绍啦!