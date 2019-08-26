DNF幻化后武器有红叉怎么去掉 武器幻化后红叉消除方法

2019-08-26 14:36:27 来源：91单机游戏 编辑：十一

you不少小伙伴在问，武器幻化后出现了红叉现象，看着很不舒服，那么这个要怎么消除呢?想知道消除红叉办法的小伙伴赶快来和91小编一起瞧瞧吧。

DNF幻化武器后有红叉怎么办

虽然只是武器位置出现红叉，对刷图不会造成什么影响，但毕竟老看着红叉也不太舒服。要想解决问题，必定要先找到出现问题的原因，这样才好对症下药，消除红叉也是这个道理。

武器红叉其实和刷图红叉原因差不多，都是因为使用了补丁，所以想要消除红叉，就需要把在使用的补丁给删除(找不到是哪些的话建议卸载重装)。如果实在愿意删补丁的就忍耐一段时间吧，现在因为武器幻化刚出，容易个补丁冲突产生红叉，随着版本代码的更新，以后红叉应该是会慢慢消除的，毕竟装备红叉也不是第一次出现了，我之前都是不理会慢慢红叉就不见了的。

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