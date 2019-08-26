DNF集勇士卡组兑秋日好礼在哪 集勇士卡组兑秋日好礼活动网址分享

2019-08-26 14:32:27 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF上线了活动集勇士卡组兑秋日豪礼，玩家可以免费获得一个月黑钻，那么这个活动在哪里呢?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起瞧瞧吧。

DNF集勇士卡组兑秋日好礼活动在哪

集勇士卡组兑秋日豪礼：点击进入

集勇士卡组兑秋日豪礼活动时间是8月24日至9月30日，活动期间玩家通过集卡来获得奖励，玩家第一次登陆活动页面可以获得一次抽卡机会，每天登陆游戏和每日分享活动都可以获得两次抽卡机会，卡池分为3组12张卡，分别是男鬼剑士卡组4张，女鬼剑士卡组4张和女圣职者卡组4张。

玩家集齐男鬼剑士卡组可以获得15天黑钻+6个超星空裂缝通行证+8个装备品级调整箱;集齐女鬼剑士卡组可以获得10个便携式锻造炉+6个超星空裂缝通行证+3个远古精灵秘药;集齐女圣职者卡组可以获得15个凯立德强化器+12个超星空裂缝通行证+3个50点抗疲劳秘药。玩家集齐所有卡组可以获得30天黑钻+1个高级装扮兑换券+20个精炼的时空石。

以上就是小编为大家带来的DNF集勇士卡组兑秋日好礼活动地址最新相关资讯。