dnf剑魂无我剑气什么时候出 dnf剑魂加强具体时间介绍

2019-08-26 14:19:13 来源：91单机游戏 编辑：十一

剑魂将要新增一个叫“无我剑气”的技能，这个技能可以大幅度提高剑魂的输出。那么这个技能什么时候才能上线在国服呢?想知道的小伙伴赶快和91小编一起看看吧。

DNF白手无我剑气什么时候出

剑魂之所以即将成为大哥，靠的就是新技能无我剑气的出现，这是一个20级被动，5级精通，上限15级，没级提升2%的基本攻击力和技能攻击力。也就是说无我剑气实装之后，最多能加30%技能攻击力，当然要达成完美有些困难，不过对于一个一般剑魂来说，称号、时装上衣、宠物和光环肯定是少不了的，而且用心的玩家肯定还会有一两个技能宝珠，所以加个20%问题不大。

另外还得益于斩钢和斩铁的改版，新版剑魂的斩铁又回到了卢克初期的那个版本，斩铁辅助，斩钢输出，等于改版后的剑魂可以在纯C和25之间任意切换，这绝对是DNF游戏最特殊的存在。

剑魂无我剑气这个新技能已经斩钢的改动会在今年的国庆版本时装到国服，也就是在9月24号的时候，所以大家只要等到下个月24号那天就去体验加强后的剑魂了。

以上就是小编为大家带来的DNF国服白手加强时间最新相关资讯。