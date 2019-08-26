DNF幻化武器后有红叉怎么办 武器幻化后红叉怎么消除

2019-08-26 13:51:59 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF在8月22日更新了武器幻化系统之后不少玩家将武器幻化之后游戏中出现了红叉现象，遇到这个情况要怎么消除呢？有不少小伙伴们都非常的苦恼，那么想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNF幻化武器后有红叉怎么办

虽然只是武器位置出现红叉，对刷图不会造成什么影响，但毕竟老看着红叉也不太舒服。要想解决问题，必定要先找到出现问题的原因，这样才好对症下药，消除红叉也是这个道理。

武器红叉其实和刷图红叉原因差不多，都是因为使用了补丁，所以想要消除红叉，就需要把在使用的补丁给删除(找不到是哪些的话建议卸载重装)。如果实在愿意删补丁的就忍耐一段时间吧，现在因为武器幻化刚出，容易个补丁冲突产生红叉，随着版本代码的更新，以后红叉应该是会慢慢消除的，毕竟装备红叉也不是第一次出现了，我之前都是不理会慢慢红叉就不见了的。

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