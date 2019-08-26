逆战鲲套无限Vbug怎么卡 鲲套无限Vbug卡法技巧详解指南

2019-08-26 11:31:39 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

逆战中鲲套有一个无限V的BUG，有很多小伙伴们都非常好奇应该怎么卡呢？有什么小技巧吗，下面小编就为大家带来这个BUG的卡法教程，想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

逆战鲲套无限Vbug怎么卡

首先打满一个V，切换第二形台，再切换手雷，再扔手雷一瞬间切换主武器，360断网，回到主页，把武器切换个遍，在切手雷扔雷，之后换近战武器，然后本地中心，断网。

跟之前卡无限飞天一样的操作，快速回到360恢复网络，并上传限速为1KB，下载为1kB，本地连网在恢复，一定要快，不然按慢。人物卡好V，放完就回挂)360解除限速，这是你就会发现卡好了4个技能图标，你就可以无限V了，不是不发教程，而是有点难卡，卡点需要机会。

而且本地网络需要两个网络交换带替，不是直接禁网的。卡4个技能图标，有可能会卡成3个图标，雷和副武器技能卡重叠会闪硕。交替网络就是两个网络，这个网络一但禁止，它就会启动另一个网络，中间有7-10秒多的延迟，并不会断网。

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