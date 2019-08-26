DNF灵魂之冢S级奖励在哪获得 灵魂之冢S级奖获得流程分享

2019-08-26 11:18:23 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

S级奖励是DNF游戏灵魂之冢中新出的最好的奖励，相信很多玩家都很好奇在游戏中灵魂之冢S级奖励怎么获得吧？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

DNF灵魂之冢S级奖获得方法

这个S级的话里面是有有灵魂武器袖珍罐的，所以大家都想要获得这个，但是难度的话是四个等级里面最难的，因为其他的都是安宁之息，最少的话也需要100个才可以兑换到袖珍罐呢。

但是这个奖励的话四个等级一天每一个只能领取一个的，这个S奖励可以开出绝版武器外观的哦。这些道具是没有办法交易的哦，是没有任何属性的，这些要格外的注意一下。