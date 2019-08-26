DNF单人漩涡角色有哪些能玩 单人漩涡绑定角色数量一览

2019-08-26 11:16:50 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问DNF单人漩涡每周能玩几个角色？要知道单人漩涡副本是有人数限制的，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

DNF单人漩涡绑定角色数量一览

单人漩涡和鸟背的引导模式相似，门槛很低，不追求效率的话，90版本的毕业装(不包含附魔)就能打过，同时也都有账号通关角色上限，并不是无限刷的。

单人漩涡是绑定角色的，每周次数刷新之后会重新绑定，每个账号最多只能绑4个角色，一旦4个角色绑定完成之后，其他角色想要打单人漩涡就只能等下周了，所以大家要确定好自己需要去单人漩涡的角色。

本来单人漩涡主要就是给小号准备的，又有次数限制，所以说别轻易用大号去试水，大号如果真想打漩涡的话还是老老实实去打组队漩涡，既然大号想打肯定都是奔着材料去的，组队模式材料还更多，没必要去单人模式。