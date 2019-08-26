DNF超时空单人漩涡副本入口在哪找 超时空单人漩涡入口位置分享

2019-08-26 11:14:23 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

超时空单人漩涡副本是DNF中新上线的，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中超时空单人漩涡副本入口在哪?下面就跟着91手游网小编来看看吧！

DNF超时空单人漩涡入口位置分享



进入方法：

在攻坚商店中购买并开启微型粒子加速器β礼盒。

建立攻坚队时选择超时空漩涡 - 单人即可进入超时空漩涡单人模式。保底10个反物质粒子。

超时空漩涡单人模式是限时开启的，在9月24日更新后就会进行关闭了，所以玩家如果想要体验超时空漩涡单人模式还是要抓住这个机会。玩家想要进入超时空漩涡单人模式需要拥有微型粒子加速器，玩家可以在超时空漩涡商城中进行购买，这个道具就相当于这个单人模式的门票，同时玩家还需要达到挑战超时空漩涡的要求，才能进入这个单人模式。

玩家可以直接在攻坚队模式中进行选择，玩家打开攻坚队模式选择会发现在更新后在超时空漩涡的下方多了一个超时空漩涡-单人的选项，玩家点击选项就可以直接进入单人模式了，玩家顺利完成这个单人模式保底可以获得10个反物质粒子，当然运气好还可以获得其他奖励。