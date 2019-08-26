DNF怎么处理眩惑之塔材料 眩惑之塔材料处理方法一览

2019-08-26 11:11:52 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少玩家都在问DNF眩惑之塔材料怎么处理?有哪些技巧呢？相信很多小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

DNF眩惑之塔材料处理方法一览

自眩惑之塔出来后，这个副本因为有很强的摸金能力，所以被大家钟爱，已经成为了大多数玩家每天的必刷副本之一。

但是刷了这么久了，除了记得每周最多3次的自选奖励外，有人忘了还有另一种奖励：任务材料——眩惑邪念体。

甚至有的玩家看下背包才发现，这个材料已经累积了好几百个。

下面就来给大家分析一下这个材料怎么用才能价值最大化。

首先，从游戏里我们可以得知，这个材料可以兑换5种奖励。

第一个和第二个首先排除。

因为第一个需要材料很多，起码要5周所有才能刷到，还要付出100W金币，兑换一个自选95哈林武器，第二个也是需要50W金币才能开。

而一个哈林武器在黑市的NPC红鼻子德拉处只需要600个异形结晶和一个誓约之缚武器或者900个异形结晶和60W金币就能兑换，现在裂缝的异形结晶产出那么多，一星期就能做出来。

而且武器兑换出来后，对该角色其实并没有什么大用，打得过的角色不需要，需要的角色打不过。

如果要分解的话，以跨6当前的物价来算，最高价值是用一个SS灵魂兑换两个星空深渊原石，可以卖17W左右，怎么算都是亏的。

下面就说下重点的卡片合成器。

以跨6当前价格为例，白卡价格5000左右，蓝卡价格11000左右，紫卡价格95000左右，粉卡价格130000-几千万之间，比例是差不多在1：2.1：19：27+。(绝大多数时候合出来的粉卡都是130000左右的卡)

图中我们可以看到，5个材料的合成器可以兑换一个蓝卡，12个材料的合成器可以兑换一个紫卡，30个材料的合成器可以兑换一个粉卡。

为了保证升级成功率，一般都是用5张合一次，那么以上合卡的成本分别为：

蓝卡(11000)：5X5000+5个材料=25000+5个材料;

紫卡(95000)：5X11000+12个材料=55000+12个材料;

粉卡(130000+)：5X95000+30个材料=475000+30个材料。

那么此时可以得知：

合成蓝卡时，每张必亏14000和消耗5个材料;

合成紫卡时，每张必赚40000，但是消耗12个材料。

合成粉卡时，大概率亏345000和消耗30个材料。

综合了很多玩家的合卡数据，可以看出，合10次粉卡出1次或以上高价值卡的几率也很小。

那么，如何价值最大也就显而易见了：对于绝大多数人来说，用材料兑换卡片合成器[高级]然后合卡是最赚的;而对于那些靠脸吃饭的人，可以尝试下兑换卡片合成器[稀有]，搏一搏，单车变摩托。