云顶之弈法师蔚阵容如何搭配？云顶之役法师蔚最强玩法技巧介绍

2019-08-26 08:56:19 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

云顶之弈法师蔚怎么出装最好?法师蔚阵容怎么搭配能最大发挥出每个英雄的优势?相信这些问题让很多玩家头疼不已，接下来和大家一起分享一下云顶之弈法师蔚玩法技巧介绍。

法师蔚玩法技巧介绍

法师蔚羁绊推荐：

斗士——部署多个斗士英雄可以使他们获得额外的生命值，随着斗士数量的增加，额外生命值也会提升。

法师——法师从攻击中获得的法力值高于正常水平。部署多个法师可以使你的队伍获得法术强度，随着法师数量的增加，获得的法术强度也会提升。

海克斯——多位海克斯科技英雄在场上时，在战斗开始时会随机使对方多件装备无效。

核心英雄：

皮城执法官

核心装备：

法师蔚的核心装备是悠米!法师羁绊和高额回蓝都十分重要!之后疯狂堆积AP伤害即可。帽子和鬼书是最优解。之后就可以一发大招带走一群人了!

游戏思路：

前期慢慢找法师和斗士来度过前期。之后尽快凑出悠米和三法师羁绊，后期转化为六法师即可。其他的斗士和海克斯羁绊基本都是属于锦上添花的挂件。不得不承认蔚还是很好找的，因此如果有钱推荐D到高等级比较好。这套阵容在大棒较多的时候推荐使用哦!

以上就是这篇云顶之弈法师蔚玩法技巧介绍的全部内容了，想必各位玩家都迫不及待的想要尝试一下了吧。