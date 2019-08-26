云顶之弈暗影游侠怎么出装最好？9.16版本影游侠运营技巧分享

云顶之弈暗影游侠怎么出装最好?暗影游侠阵容怎么搭配能最大发挥出每个英雄的优势?相信这是很多玩家的疑问，接下来给大家一起分享一下9.16版本暗影游侠运营技巧攻略。
9.16版本暗影游侠运营技巧分享
这套阵容的关键点在于在开局的时候使对面迅速减员。暗影羁绊使得随机一名敌人进入致命血量，电刀和离子火花则提供了足够的伤害来进行斩杀。在对方减员后，你的前排英雄剑魔和猪妹一方面保护了后排输出的4游侠，另一方面也提供了大量的AOE伤害和控制。加上电刀和离子火花源源不断的伤害，战斗的胜利唾手可得。
前中期运营思路
一个比较普遍的思路是，去构筑一个足够强大的队伍，前期任何一个2星卡都是优秀的战斗力，为这个2星卡配备一些羁绊，可以让你更好的获得早期的血量和经济优势。
选择追求这套阵容时比较重要的一些要素，通常情况下骑士羁绊是一个比较泛用的优秀开局。
如果你能很早的得到2星莫德凯撒和薇恩会是一个比较好的情况，因为他们是这套阵容的核心组件。
如果能在早期得到韦鲁斯加剑魔的2恶魔组合，则很适合追求这套阵容，因为这两个英雄在恶魔羁绊的加持下可以帮助你顺利的度过前中期的回合。
猪妹是这套阵容中的最终选择，但是大多数情况下我们可能无法过早的抽到她。所以如果在前期拥有了艾希，艾希加布隆也是一个优秀的打工选择，激活了冰川羁绊的艾希在前期拥有强大的战斗力。这里艾希一般与另一个游侠一起使用来组成2游侠的羁绊。
如果你很早的就得到了千珏，就可以说是这套阵容的天胡情况了，在早期暗影羁绊将会更强力，因为在5人口的战斗中快速斩杀一名目标要比在9人口的战斗中要有价值的多。
装备选择
在装备的分配上，早期可以把这些装备优先给打工英雄使用，除非你已经找到了最适合这些装备的阵容核心英雄。
守护天使：猪妹的核心装备。对剑魔来说也非常优秀，但是不是必需的。在守护天使的加持下，自身身板硬朗的猪妹有很大可能放出两个大招，为游侠后排输出提供巨量的控制与输出时间。
莫雷洛秘典：猪妹的核心装备。后期也可以给剑魔或韦鲁斯配备，但是不是必需的。游侠的后排输出是严重缺乏AOE能力的，猪妹的大招则是对这一点的补足，而大范围的灼烧和重伤效果则更加优秀。
斯塔缇克电刃：至少需要一把，当然如果有更多的话也很好，作为整个阵容的主力C位，艾希是电刀最好的携带者。如果在前期没有抽到艾希，给韦鲁斯也完全没有问题。
离子火花：如果在很早期的时候可以合成离子火花的话可以考虑合一个，来度过一个舒适的前期。或者你已经打定主意要追求这一套阵容的话，可以在装备多余的情况下合成一个配合暗影羁绊来使用。其实离子火花并不是百分之百必须的，但是搭配这套阵容的时候非常优秀。
7人口时的成型阵容
要点
把攻速装备给艾希(电刀，羊刀，火炮)，青龙刀也是对艾希来说非常优秀的装备，电刀是最好的选择。
把一些功能性装备或者法强/蓝量装备给韦鲁斯，离子火花和红buff都非常适用
因为这个版本海克斯羁绊的流行，不要在千珏身上放置任何装备，她在站位上位于韦鲁斯和艾希的中间
不给VN任何装备，大多数情况下都要用她来骗机器人和蔚的技能。
顺着网线来喷你的“热心网友”蔚
8人口时的阵容变形
虽然在7人口时我们已经获得了完成的阵容，但是在保证7人口的战斗力，稳步提升到8人口后，这套阵容则有了相当多的变阵可能。
变阵的主要方式是通过金铲铲合成装备来扩充羁绊，虽然金铲铲比较稀有，但是狼和锋喙鸟两轮野怪加上后期少人的选秀，获得一个金铲铲并不是难事。
骑士之誓：8人口组成4骑士羁绊
剑魔变骑士，有2星波比的话选择上2星波比，只有在天使2星的情况下才替换掉波比
冰霜之锤：8人口组成4冰川羁绊
放在维鲁斯身上，如果需要更多的前排就上布隆，如果认为前排已经足够稳定则可以选择上冰鸟来补充伤害另外也可以限制对手的后排输出。
暗裔：8人口组成4恶魔羁绊
一般情况下让艾希变恶魔，如果其他家没有海克斯体系的话，给千珏也是一个很好的选择。第四个恶魔一般选择莫甘娜或者乌鸦。
如果你没有获得任何铲子的话，你在8人口所追求的变阵则需要更多的5费卡。首要目标就是死歌，1星死歌的优先级就已经超过了铁男。此时你可以补充一个2星波比来维持2骑士的羁绊，但是在后期的对阵中，2骑士的重要性已经没有那么高，如果能找到比如2星亚索或者2星乌鸦这种最优秀的单卡，那么放弃2骑士选择高质量就是更为明智的选择，我们的口号是，不求最好但求最贵!(如果拿不到2星5费卡的话，2星波比仍然更加优秀)
如果发牌员作祟，实在拿不到猪妹的话，传统的护卫暗影体系也是可用的，等局面稳住上8人口后再搜猪妹，这就是游侠体系的比较传统的玩法了。
一些杂谈
这套阵容并不是一个可以稳定吃鸡的阵容，但是如果能掌握的话，每局前4是完全有保障的，因为这套体系已经算是贵族体系的一个比较优秀的克制阵容了。当前版本中，骑士德莱文，贵族金克丝都是热门体系，只要能战胜大部分版本流行阵容，就有着上分的可能性。
以上就是这篇云顶之弈9.16版本暗影游侠运营技巧分享的全部内容了，想必各位玩家都迫不及待的想要尝试一下了吧。
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