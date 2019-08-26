云顶之奕寡妇如何出装？寡妇恶魔流最强阵容搭配分享

2019-08-26 08:45:35 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

云顶之弈寡妇怎么出装?寡妇恶魔流阵容如何搭配?相信还有部分玩家不太清楚，接下来和大家一起分享一下寡妇恶魔流最强阵容搭配分享。

寡妇恶魔流阵容搭配分享

寡妇羁绊推荐：

虚空:——部署足够多的虚空英雄可以使你的虚空单位造成真实伤害

刺客：——刺客在作战开始时会潜伏穿越战场，前往其初始位置的对面。部署多个刺客英雄可以增加他们的暴击伤害，随着刺客数量的增加，暴击伤害也会提升。

斗士：——部署多个斗士英雄可以使他们获得额外的生命值，随着斗士数量的增加，额外生命值也会提升。

核心英雄：

痛苦之拥

核心装备：

纯肉伊芙琳突出一个肉。纯肉出装让她极为能抗，进而可以通过挨打积累不少的蓝量。普攻通过刺客羁绊伤害也可以接受。大招的斩杀伤害更是基础伤害爆炸!

游戏思路

这套阵容是虚空斗刺流派的变体。前期依然是先凑齐虚空羁绊过度前期。中期找刺客。由于伊芙琳的需求量很低，因此我们基本都可以拿到很多，达到很高星级。之后找到一些斗士充当前排即可。装备由于我们需求的都是肉装，因此真的很好凑!

以上就是这篇云顶之弈寡妇恶魔流阵容搭配分享的全部内容了，想必各位玩家都迫不及待的想要尝试一下了吧。