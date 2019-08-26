云顶之弈云顶之弈小法怎么玩？大天使小法流介绍

2019-08-26 08:42:46 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

云顶之弈云顶之弈小法怎么玩?小法怎么出装才能发挥出最大的作用?相信还有部分玩家还不清楚，接下来和大家一起分享一下大天使小法流介绍。

大天使小法流玩法技巧介绍

约德尔人——部署多个约德尔人可以使针对他们的攻击偶尔出现“未命中”，随着约德尔人数量的增加，“未命中”的几率也会提升。

法师——法师从攻击中获得的法力值高于正常水平。部署多个法师可以使你的队伍获得法术强度，随着法师数量的增加，获得的法术强度也会提升。

核心英雄：

邪恶小法师

核心装备：

大天使可以给予40点基础蓝量。三个大天使就就意味着开局就放大招。之后瞬间回复60点法力值配合法师羁绊，几乎无缝大招!一发一个人头!收割能力十分爆炸。

游戏思路：

前期尽可能的找一些约德尔人度过前期。之后努力收集眼泪，由于眼泪的需求并不大，因此选秀其实是可以轻松选到不少的，配合野怪掉落，运气好十分好凑。之后努力D出高星级小法即可。高星级小法不光伤害提升，血量的大幅度提升也十分重要。最后可以补出死歌来提升AOE伤害即可。

以上就是这篇云顶之弈大天使小法流玩法技巧介绍的全部内容了，想必各位玩家都迫不及待的想要尝试一下了吧。