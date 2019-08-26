顶之弈卢锡安如何出装？卢锡安最强阵容攻略

2019-08-26 08:40:06 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

云顶之役的各位玩家知道奥巴马卢锡安是怎么出装的么?卢锡安应该怎么搭配出最强阵容，接下来和大家一起分享一下卢锡安最强阵容攻略。

卢锡安最强阵容配置玩法

卢锡安介绍

棋子解析

卢锡安无论是在贵族还是在枪手的阵容里都是比较重要的一张牌，卢锡安能利用滑步去规避对手的一些输出技能，同时打出高额的输出效果，机动性非常强，算是新晋的枪手牌。

(卢锡安在9.16b版本冲上A级与3、4费卡同级)

出装推荐

卢锡安的出装推荐做出炽天使，吸血枪能进一步增加卢锡安的回复效果，卢登增加爆发。

适配阵容

卢锡安的适配阵容可以走六贵族双枪海克斯的一个阵容，在这个阵容可以获得六贵族的超强的团队性的buff，同时卢锡安配合金克丝打出双枪的爆发能力非常强，卢锡安在配合金克丝的情况下可以算是双重配合，双向都是非常吃枪手buff的，这个阵容目前版本S级。

以上就是这篇云顶之弈卢锡安最强阵容配置玩法介绍的全部内容了，想必各位玩家都迫不及待的想要尝试一下了吧。