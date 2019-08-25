DNF20000代币券如何领 DNF20000代币券领取地址分享

2019-08-25 16:33:07 来源：91单机游戏 编辑：msc

DNF在8月22日更新后上线了一个新活动可以获得20000代币卷，想要知道怎么获得这20000代币卷的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNF20000代币券在哪里领

20000代币券领取地址：点击进入

这个活动其实是桂月好礼缤纷送的活动，这个是需要玩家们完成九州的任务才可以领取奖励的哦。想必很多的宝宝们早就已经在参加了，这个活动也没什么太大的难度。

玩家爱们只要根据活动页面上面每周的任务，按照指示做完来领取单个奖励，连续九周的话就是可以领取奖励的。大家最后的时候可以领取到两万欢乐代币券和一个泰波尔斯支援礼盒，这个礼盒里面主要是有：2个泰波尔斯史诗装备自选礼盒 (任意部位) 或2个苍穹碎片礼盒 (600个)。

以上就是小编为大家带来的DNF20000代币券领取地址最新相关资讯。