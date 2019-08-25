DNF灵魂之冢S级奖励怎么获得 S级奖励获得技巧分享

2019-08-25 16:32:31 来源：91单机游戏 编辑：msc

DNF新出来的灵魂之冢副本中玩家们可以在其中获得四种奖励，一次是SABC，先要获得最好的S奖励要怎办呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNF灵魂之冢S级奖励怎么获得

这个S级的话里面是有有灵魂武器袖珍罐的，所以大家都想要获得这个，但是难度的话是四个等级里面最难的，因为其他的都是安宁之息，最少的话也需要100个才可以兑换到袖珍罐呢。

但是这个奖励的话四个等级一天每一个只能领取一个的，这个S奖励可以开出绝版武器外观的哦。这些道具是没有办法交易的哦，是没有任何属性的，这些要格外的注意一下。

以上就是小编为大家带来的DNF灵魂之冢S级奖励获得方法最新相关资讯。