只狼血刀术在哪里 只狼血刀术位置介绍

2019-08-25 15:25:28 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

只狼血刀术在哪?现在就和小编一起看下吧。

当你在剧情中击败过一次狮子猿，并已经完成仙峰寺剧情，取得不死斩后，前往苇名之底的毒沼区域。从一条沾染血的道口前进，能再度发现狮子猿。击杀之，再用不死斩忍杀补刀。战胜后，可以得到两个佛珠，习得忍杀技能“血刀术”，同时还能解锁奖杯成就“狮子猿之断绝不死”。

需要注意的是，本战中狮子猿被打掉一条血后，会召唤另一只猿猴，攻击模式和斩首前狮子猿接近。一下面对两只大怪有些棘手，建议先打死褐猿，再对付狮子猿。