空洞骑士易碎心脏什么效果 易碎心脏详细介绍

2019-08-25 15:22:08 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

有玩家还不知道空洞骑士中易碎心脏是什么效果，那么小编就来介绍一下吧。

效果：

提高佩戴者的生命值，让佩戴者可以承受更多的伤害。此护身符非常脆弱，一旦佩戴者死亡就会破碎。

获取方式：

找到真菌皇帝(Fungal Wastes)的商人购买即可。