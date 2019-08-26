switch连笔记本没反应怎么办 switch连笔记本没反应怎么解决

2019-08-24 13:39:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

switch连笔记本没反应怎么回事呢？大家在遇到这个问题的时候都不知道怎么办吧，那么下面和小编一起来看看吧。

switch连笔记本没反应怎么回事

你的电脑的HDMI应该只支持视频输出,而不支持视频输入,所以switch不能使用,大部分笔记本的HDMI都只支持视频输出。

如果显示器有HDMI接口。如果显示器自带扬声器，只需要一根HDMI连接线将switch和电脑显示器连接即可，如果显示器没有HDMI接口，只有VGA或者DVI接口。那么就需要一根HDMI转VGA或者DVI的连接线将switch和电脑显示器连接。

如果显示器有HDMI接口。如果显示器自带扬声器，只需要一根HDMI连接线将switch和电脑显示器连接即可，如果显示器没有HDMI接口，只有VGA或者DVI接口。那么就需要一根HDMI转VGA或者DVI的连接线将switch和电脑显示器连接。