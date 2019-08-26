华为nova5T价格介绍 华为nova5T配置参数一览

2019-08-24 13:36:35 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

最近有消息称，华为将面向海外手机市场发布一款华为Nova 5T旗舰手机，华为nova5T多少钱?估计有些小伙伴还不知道，那么下面小编为大家整理了华为nova5T配置参数介绍，一起来看看吧。

华为nova5T多少钱

华为nova系列在国内手机市场发布了华为Nova 5i、华为Nova 5i Pro、华为Nova 5、华为Nova 5 Pro共四款产品。

华为Nova 5T已获得NBTC的认证，并现身在Android Enterprise推荐设备列表中。其正面渲染图也被曝光，类似于华为Nova 5i，极有可能是华为nova 5i的升级版，而在国内为Nova 5i的升级版是华为Nova 5i Pro。

华为Nova 5T将采用5.5英寸打孔全面屏，搭载麒麟810处理器(也有可能为麒麟980处理器)，配备8+128GB/256GB存储组合，预装Android 9 Pie系统;前置3200万摄像头，后置4800万+1600万+200万+200万像素的四摄组合，电池容量为3750mAh，并支持22.5W快速充电。

华为nova系列主打拍照功能，华为Nova 5T的配置上看类似于荣耀20，有网友称为荣耀20的海外版，不过5.5英寸的屏幕尺寸比小米8SE的5.88英寸屏幕更小，更是一款小屏旗舰。

目前还没有Nova 5T的具体发布时间和售价信息，预计会在泰国或者马来西亚首发，售价方面预计在2000元起步。

以上就是小编为大家带来的华为nova5T配置参数介绍全部内容!