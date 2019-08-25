云顶之弈装备如何选择 各阶段阵容装备选择介绍

2019-08-24 13:25:54 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏 ，云顶之弈中装备是里面最重要的东西之一，重要程度等同于羁绊。云顶之弈装备该怎么出，什么时候出，那么下面小编给大家带来了云顶之弈各阶段、阵容装备选择解析，告诉玩家们装备应该如何选择。

S级装备

当前版本s级装备，当属复活和电刀，几乎适合一切阵容。其他装备也有强势的或者阵容必备，但是只有特定情况才能发挥最大效果，因此我认为当前版本能评s装备的只有这两个。下个版本将会加强飓风，也是一件神器，没有玩过暂不评价。

其他装备都属于可出类型，那么怎么样合成装备才是最优选择?以最近大热的虚空斗法为例。

各阶段装备选择

开局抢狐狸，无论狐狸挂什么都可以。如果没有抢到想要的，一定不要拿1费卡。其他可选：带电刀或离子火花小件的维鲁斯、卢锡安，前期强力打工仔，能帮你打连胜。

那么一个阵容装备怎么出是最好的呢，大家都有过这样的经历，爆的装备不是我想要的，该怎么办?一个阵容分为主C和副C，主C装备基本不可变，副C装备可以变，副C本身也可以变。以虚空斗法为例，狐狸神装是鬼书复活，电刀/卢登//离子火花/帽子。(逗号前为某卡必备装备，逗号后为备选方案，优先级按顺序降次排列，下同。)副C可选大虫子，璐璐，其他人为挂件，基本不上装备。

前期如果你想玩的阵容牌还没来，用着三桂打工，别犹豫，一人一件发掉，德玛大腰带剑姬大剑，随便上，反正这些人也是会被卖掉，可以卸下来。但是注意除非是合成你要用的，比如复活甲，就可以合成，否则不要合成。

还有一种情况也是很多人会遇 到的，比如我此时狐狸只有一个大棒，等一个腰带，装备栏有2暴风大剑等一个锁子甲合复活，一个水滴等反曲合电刀，不要等装备了，你需要两个特定装备，选秀只能选一个，还不一定有，就应该先合一个青龙刀出来给璐璐装上，因为装备闲置=没有。别野怪给你爆了一堆装备，被你自己搞成了非酋。如果只有两波就打野怪了可以等一等，估计一下下次能拿到装备的时间，如果要很久果断合成。

有很多小伙伴在游戏中装备会一人给一件，雨露均沾，但是一局游戏7-8个人，4-5个都是挂件，不配吃装备，装备还是应该给有价值的人。

关于装备回蓝问题，青龙刀炽天使难以选择?以前我刚玩的时候只会虚空刺，给螳螂上了两个青龙刀，现在想想好蠢。青龙刀被动：使用技能后回复15%蓝量，炽天使使用技能之后回复20蓝量。

一个是百分比回蓝，一个是固定回蓝。75及以下蓝的英雄，是不需要青龙刀的，适合给100及以上蓝的英雄使用。比如双青龙刀龙王，A2下就能开大。炽天使适合50及以下蓝的英雄使用，有些英雄可以打出QAQ操作。这个方法也不是固定的，死歌85的蓝，最好就是出炽天使，有些英雄大招是决定胜负的，就尽早开大为佳。暂时就想到这么多，欢迎小伙伴举例反驳。

各阵容装备

枪手

可以同时攻击多个单位的枪手，适合攻击特效装备，必备红buff沉默，次选缴械降星刀。现在枪手基本转剑士，破败勉强也算吧。

游侠

游侠神器是电刀和基克。基本游侠会搭暗影buff，配合2电刀很容易秒杀一个单位。即使没有暗影电刀也是必备，游侠被动加攻速，适合多次普攻触发的装备。游侠基本是三核输出，基克可以增加五(san)个人的攻速，(vn和铁男就算了，两个站着献祭机器人的分)，我喜欢出两个基克，能加30%攻速，等于每个人加了1.5把反曲弓，性价比极高。

次选：千珏可以转恶魔或极地，沉默刀。锁子甲多可以给布隆反甲，克制游侠和枪手。斗篷前期可以给维鲁斯合离子火花。后期不推荐，可以给前排或后排出个灵风。对面等于是开局少两人。猪妹可以冰心，降低攻速。还有猪妹可以提前开大很重要。

帝国

德莱文打C：火炮饮血羊刀;6贵的话如果是卢锡安打C：不能出枪手卢锡安那一套，没有枪手buff出攻击特效装备威力大打折扣。推荐科技枪，炽天使，前期离子火花/卢登，天使青龙刀x2羊刀火炮，重点：vn不配吃装备。哪个阵容vn都不配。