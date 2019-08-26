《魔兽世界怀旧服》奥姆石蹄和野蛮头盔任务怎么做 任务完成技巧详览

2019-08-24 12:53:19 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界怀旧服》战士作为一个非常经典的职业，想必在魔兽世界怀旧服开服过后就会有很多玩家选择这个职业，那么奥姆石蹄和野蛮头盔任务怎么做呢？很多玩家都不知道，下面小编带来了魔兽世界怀旧服战士的奥姆石蹄和野蛮头盔任务的攻略，一起来看看吧!

魔兽世界奥姆石蹄和野蛮头盔任务怎么做

要求等级: 20

阵营要求: 部落

任务开始: 索恩格瑞姆·火眼

任务结束: 奥姆·石蹄

任务需求：

和雷霆崖的奥姆·石蹄谈一谈。

任务描述：

奥姆·石蹄因为他杰出的铸造技术而被大家尊敬，他会为你铸造野蛮头盔。

你可以在雷霆崖找到他，他就在城市中心最大的那根图腾旁的池塘附近。

任务奖励：

经验: 1200 XP