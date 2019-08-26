《魔兽世界怀旧服》维罗拉奈特雷和野蛮腿甲任务怎么做 任务完成技巧详览

2019-08-24 12:51:56 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界怀旧服》战士作为一个非常经典的职业，想必在魔兽世界怀旧服开服过后就会有很多玩家选择这个职业，那么维罗拉奈特雷和野蛮腿甲任务怎么做呢？很多玩家都不知道，下面小编带来了魔兽世界怀旧服战士的维罗拉奈特雷和野蛮腿甲任务的攻略，一起来看看吧!

魔兽世界维罗拉奈特雷和野蛮腿甲任务怎么做

要求等级: 20

阵营要求: 部落

任务开始: 索恩格瑞姆·火眼

任务结束: 维罗拉·奈特雷

任务需求：

与幽暗城的维罗拉·奈特雷谈一谈。

任务描述：

在死亡之前，维罗拉·奈特雷曾是洛丹伦最好的铸甲师。看来死亡让她的技艺退步了许多。去和维罗拉谈谈——她会帮你铸造野蛮腿甲。

维罗拉住在洛丹伦的幽暗城里，你可以在贸易区找到她。

任务奖励：

经验: 1200 XP