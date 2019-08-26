《魔兽世界怀旧服》索恩格瑞姆火眼任务怎么做 任务完成技巧详览

2019-08-24 12:50:15 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界怀旧服》战士作为一个非常经典的职业，想必在魔兽世界怀旧服开服过后就会有很多玩家选择这个职业，那么索恩格瑞姆火眼任务怎么做呢？很多玩家都不知道，下面小编带来了魔兽世界怀旧服战士的索恩格瑞姆火眼任务的攻略，一起来看看吧!

魔兽世界索恩格瑞姆火眼任务怎么做

要求等级: 10

阵营要求: 部落

任务开始: 犹塞克

任务结束: 索恩格瑞姆·火眼

任务需求：

与贫瘠之地的索恩格瑞姆·火眼谈一谈。

任务描述：

一柄铸造精良的武器对于战士来说是很重要的。兽人这里最好的武器铸造师是索恩格瑞姆·火眼，他隐居在十字路口东边的山上。

如果你想要寻求一把称手的武器，那就去找索恩格瑞姆吧。从这里往西走，到了十字路口以后再往东进入山区，他的营地就在山顶上。

任务奖励：

经验: 200 XP