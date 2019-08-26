《魔兽世界怀旧服》锻造好的钢锭任务怎么做 任务完成技巧详览

2019-08-24 12:48:48 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界怀旧服》战士作为一个非常经典的职业，想必在魔兽世界怀旧服开服过后就会有很多玩家选择这个职业，那么锻造好的钢锭任务怎么做呢？很多玩家都不知道，下面小编带来了魔兽世界怀旧服战士的锻造好的钢锭任务的攻略，一起来看看吧!

魔兽世界锻造好的钢锭任务怎么做

要求等级: 10

阵营要求: 部落

任务开始: 索恩格瑞姆·火眼

任务结束: 索恩格瑞姆·火眼

任务需求：

把锻造好的钢锭带给贫瘠之地的索恩格瑞姆·火眼。

锻造好的钢锭

任务描述：

(玩家)，我会给你一柄武器，但首先我需要你的帮助。几天前的一个晚上，西北边的那些钢鬃部落的家伙摸进了我的营地，他们不敢和我正面交战，但是他们知道我眼睛不好使，所以就想办法用响声把我引出来，然后派几个同伙溜进去偷了我的东西!

他们偷走了一只铁箱子，里面是一些铸造好的钢锭。如果你能够找到它们的话，我就会给你一件你用得到的武器。

你应该可以在钢鬃野猪人的营地里找到那只铁箱子，把那些钢锭给我拿回来。

任务奖励：

经验: 850 XP

你可以从下列奖励中选择一样：